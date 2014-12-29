Макаревич не собирается выходить завтра на митинг в поддержку Навальных

Об этом он рассказал в интервью радиостанции Эхо Москвы.

"Я завтра не пойду на Манежную площадь по двум причинам. Во-первых, я завтра не могу физически этого сделать, потому что я занят. Во-вторых, я вам честно скажу: я не большой поклонник демонстраций. Наверное, как один из способов решения каких-то вопросов, демонстрация существует. Но я предпочитаю все возможные другие способы", - сказал Макаревич.

Читайте такжеВ Москве начали перекрывать Манежную площадь - соцсети (фото )Сегодня московский суд внезапно перенес запланированное на 15 января оглашение приговора братьев Навальным по делу "Ив Роше" на вторник, 30 декабря.

Сторонники российского оппозиционера в ответ заявили о переносе запланированного митинга тоже на 30 декабря. На странице события в Facebook о готовности присоединиться к митингу по состоянию на 21:20 заявили уже более 12 тысяч человек.