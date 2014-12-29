В России сторонники Навального перенесли митинг вслед за судом

В течение нескольких часов более девяти тысяч человек отметились в фейсбуке, что придут 30 декабря на митинг на Манежную площадь под стенами Кремля, сообщает Радио Свобода.

Раньше и митинг, и объявление приговора планировались на 15 января следующего года. Но Замоскворецкий суд Москвы заявил, что «приговор уже готов» и его объявят уже завтра.

Алексея Навального и его брата Олега обвиняют в России в деле о хищении средств в мошенничестве в особо крупных размерах. Следователи считают, что они похитили более 30 миллионов рублей (около 8 миллионов 250 тысяч гривен по сегодняшнему официальному курсу) у французской косметической компании «Ив Роше». Государственное обвинение просит приговорить Алексея Навального к 10 годам лишения свободы, его брата Олега - к 8 годам.

Читайте такжеFB и Twitter готовы к полному блокированию в России за отказ закрывать аккаунты сторонников Навального - СМИСторонники Навального создали в фейсбуке группу с анонсом акции в поддержку политика 15 января на Манежной площади в центре Москвы у Кремля. Тысячи людей согласились прийти на эту акцию. «Роскомнадзор» по требованию Генеральной прокуратуры заблокировал страницу. Компании Facebook и Twitter заявили, что не будут блокировать следующие группы сторонников оппозиционера, несмотря на угрозу полного запрета их социальных сетей на территории России.

Напомним, согласно российскому законодательству, организаторы массовых акций должны уведомлять об этом органы власти не ранее, чем за 15, и не позднее, чем за десять дней до проведения акции.