Суд внезапно перенес дату вынесения приговора Навальному на 30 декабря

Вместо 15-го января судья Елена Коробченко начнет читать решение уже завтра, - сообщила "Эху Москвы" адвокат Навального Ольга Михайлова.

Ранее в ходе прений сторон обвинение запросило для Алексея Навального по делу "Ив Роше" 10 лет тюремного заключения, Олегу Навальному – 8. Представители суда сообщения о переносе даты оглашения приговора пока никак не прокомментировали.

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Ранее ряд гражданских активистов сообщил о том, что в день приговора, 15-го января, они планируют собраться на Манежной площади, чтобы обсудить дело Навальных.