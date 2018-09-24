В МИД подтвердили похищение украинца пиратами из швейцарского судна в Нигерии

Украинские дипломаты занимаются вопросом освобождения украинского моряка.

В Министерстве иностранных дел Украины подтверждают похищение пиратами 12 членов экипажа швейцарского суда MV Glarus, в том числе одного украинца, у побережья Нигерии.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, в связи с похищением украинского моряка консулы посольства Украины в Нигерии держат ситуацию на контроле.

"Наши консулы получили подтверждение от агентства Allison Shipping & Forwarding Agencies Ltd информацию, что на борту швейцарского торгового судна MV Glarus находилось всего 19 членов команды, среди которых трое граждан Украины. 12 членов команды, среди которых один гражданин Украины, были похищены", - сообщил Погорельцев.

Читайте такжеВ порту Сирии из-за долгов судовладельца застряли 10 украинских моряков

Он сказал, что украинские консулы вскоре получат личные данные похищенного гражданина Украины.

Дипломат отметил, что сейчас судно с остальными членами команды (семь членов экипажа, среди которых двое украинцев) находится на стоянке в порту города Харкорт.

"Ситуация на контроле. Активно занимаемся, надеемся, что все будет решено таким образом, что никто не пострадает", - заверил представитель МИД Украины.