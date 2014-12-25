Навального допросили по делу о сборе денег на выборах мэра Москвы

Российский оппозиционер Алексей Навальный отказался от дачи показаний в качестве свидетеля по делу о хищении денег, собранных на его предвыборную кампанию на пост мэра Москвы, сообщил РАПСИ его адвокат Вадим Кобзев.

В четверг следователи явились в квартиру Навального для допроса, сообщил сам оппозиционер в своем аккаунте Twitter.

"Алексей им коротко сказал, что считает дело политически мотивированным, и отказался давать показания по существу", - сказал Кобзев. Таким образом, на данный момент допрос Навального завершен.

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Ранее стало известно, что следователи в регионах допрашивают людей, переводивших деньги на мэрскую кампанию Навального. Жертвователей спрашивают, не чувствуют ли они себя обманутыми и не хотят ли написать исковое заявление на Навального.

Соратников Навального обвиняют в хищении средств, собранных на его избирательную кампанию с помощью сервиса «Яндекс.Деньги». По версии следствия, Константин Янкаускас, Владимир Ашурков и Николай Ляскин разместили в интернете призыв пополнить их «электронные кошельки». Получив в сумме 10 миллионов рублей, они их присвоили, полагает следствие.