"Искажение информации и ложь": в МИД Британии отреагировали на интервью с отравителями Скрипалей

Там подчеркнули, что продолжают считать двоих россиян основными подозреваемыми в деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

Британский МИД назвал интервью, которое подозреваемые Лондоном по делу об отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов дали российскому телевидению, лживым и искажающим информацию.

"Мы многократно просили Россию отчитаться о том, что произошло в Солсбери в марте. Сегодня - как мы и предвидели - они ответили путем умышленного искажения [информации] и лжи", - заявили в британском внешнеполитическом ведомстве в четверг в ответ на запрос ТАСС.

Там подчеркнули, что продолжают считать двоих россиян основными подозреваемыми в деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

"Правительство не сомневается в том, что эти люди являются офицерами российской военной разведывательной службы - ГРУ - которые использовали невероятно токсичное запрещенное химическое оружие на улицах нашей страны", - отметили в министерстве.

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Как сообщал УНИАН, 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР. В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ. Ситуация вокруг отравления Скрипаля привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ.

Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. 5 сентября британская полиция сообщила, что подозревает в отравлении Скрипаля граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что основную ответственность за отравление Скрипаля возлагает на президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ.