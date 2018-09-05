Мэй назвала подозреваемых по делу Скрипалей сотрудниками российской военной разведки

Она также обвинила Россию в дезинформации по делу об отравлении.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии обвиняют двух сотрудников российской военной разведки.

Об этом сообщает The Guardian.

Двое россиян Александр Петров и Руслан Боширов, которые, по версии Британии, отравили Скрипалей, являются офицерами Главного разведывательного управления Генштаба России, заявила Мэй. По ее словам, операцию по отравлению в Солсбери одобрили не только руководители ГРУ, но и высокопоставленные фигуры в российском государстве.

Тереза Мэй отметила, что в марте, сразу после отравления Скрипалей, Россия пыталась поставить под сомнения выводы Великобритании, что к этому причастны власти РФ, и некоторые люди верили в это. Сейчас, по словам премьера, правительство доказало, что в операции участвовала Россия.

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Мэй считает, что действия ГРУ угрожают «всем нашим союзникам и всем нашим гражданам». Она пообещала, что Великобритания использует весь аппарат национальной безопасности, чтобы противостоять ГРУ.

Мэй рассказала, что британские власти неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в Солсбери, однако Москва в ответ умышленно запутывала вопрос и лгала.

Как сообщал УНИАН, ранее полиция выпустила фотографии перемещения двух россиян, Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в отравлении в Солсбери.