В Италии поставили Брюсселю ультиматум из-за распределения мигрантов

Если другие страны-члены ЕС не примут мигрантов, которые находятся на судне Diciotti, популистская партия инициирует голосование в парламенте о прекращении отчислений в ЕС.

Италия грозится прекратить отчисления в бюджет Евросоюза, если не будет решена проблема перераспределения мигрантов с кораблей в Средиземном море.

С таким ультиматумом в сторону Брюсселя выступил вице-премьер-министр Италии и глава популистской партии "Движение пяти звезд" Луиджи Ди Майо, передает Deutsche Welle.

В частности речь идет о судне Diciotti итальянской береговой охраны.

Если другие страны-члены ЕС не примут мигрантов, которые находятся на этом судне, "Движение пяти звезд" инициирует голосование в итальянском парламенте о прекращении отчислений в ЕС со следующего года, сказал лидер популистов, передает.

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"Если завтра не будет никакого результата встречи Европейской Комиссии по перераспределению мигрантов из корабля Diciotti, то "Движение пяти звезд" и я не собираемся ежегодно выделять ЕС 20 миллиардов евро", - предостерег Ди Майо, которого цитирует Reuters.

Как сообщила в четверг Еврокомиссия, в пятницу она созвала неформальную встречу постоянных представителей правительств стран ЕС по вопросу мигрантов. По данным издания Politico, свое участие согласовали пока 12 государств.

На данный момент на борту Diciotti осталось 150 взрослых мигрантов и искателей убежища, спасенных в Средиземном море. Накануне вечером 27 несовершеннолетним, которые были без сопровождения взрослых, позволили сойти на берег в Сицилии.

Как сообщал УНИАН, канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с премьером Испании Педро Санчесом заявила, что нынешние правила приема беженцев в ЕС - так называемый Дублинский регламент - сейчас "не жизнеспособны".