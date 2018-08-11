Меркель считает систему приема беженцев в Евросоюзе нежизнеспособной

Канцлер призвала государства ЕС совместно работать над "справедливой системой распределения" мигрантов и вместе организовывать возвращение беженцев на родину.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с премьером Испании Педро Санчесом заявила, что нынешние правила приема беженцев в ЕС - так называемый Дублинский регламент - сейчас "не жизнеспособны".

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Об этом сообщает Новое время.

По действующим нормам, за мигранта отвечает та страна Евросоюза, где он впервые пересек внешнюю границу ЕС.

"Тогда бы в теории в Германию никогда бы не смог прибыть ни один мигрант или беженец", - сказала Меркель и подчеркнула, что реальность иная.

Канцлер призвала государства ЕС совместно работать над "справедливой системой распределения" и вместе организовывать возвращение беженцев на родину.

Меркель также подчеркнула, что Германия поддерживает усилия Испании, направленные на сокращение притока беженцев из Марокко Средиземным морем.

По данным ООН, в этом году в Испании Средиземным морем добрались уже свыше 23 тысяч мигрантов. Это примерно втрое больше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом по меньшей мере 1,5 тысячи человек погибли во время попытки добраться до берегов Европы.