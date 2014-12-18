Число жертв Эболы достигло почти 7 тысяч
07:14, 18 декабря 2014Мир
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Число жертв болезни, вызванной вирусом Эбола, достигло 6915 человек.
REUTERS
Более 18500 человек инфицированы, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
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