Число жертв Эболы достигло почти 7 тысяч

Более 18500 человек инфицированы, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

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