На компанию, обслуживающую обвалившийся мост в Генуе, подадут в суд

Министр транспорта Италии назвал аварию «большой трагедией» для страны.

В Министерстве транспорта Италии заявляют о намерении подать гражданский иск в суд против компании, которая отвечала за функционирование обвалившегося сегодня моста в Генуе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра Данило Тонинелли.

По его словам, именно компания Autostrade per l'italia была ответственной за ремонтные работы, которые проводились на мосту.

«Если есть ответственные люди, они должны за это заплатить», - подчеркнул Тонинелли.

Как сообщал УНИАН, сегодня на севере Италии в городе Генуя произошло обрушение магистрального моста, в результате погибло 35 человек.

Ранее министр транспорта Италии Тонинелли назвал аварию «большой трагедией» для страны.