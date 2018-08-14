Обрушение моста в Генуе: власти Италии назвали причину

Министр отметил, что конкретных ответственных называть пока рано.

Министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли в интервью гостелевидению Италии сказал, что причиной обрушения моста в Генуе стали серьезные недостатки в текущем обслуживании объекта.

Тонинелли отметил, что конкретных ответственных называть пока рано. Также он исключил связь трагедии с ремонтными работами, проводившимися в последнее время на объекте, передает Rai.

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«Как гражданину Италии, мне весьма прискорбно констатировать, что для текущего обслуживания делается недостаточно, и происшедшее, к сожалению, свидетельствует об этом», — сказал Тонинелли.

По мнению министра, чтобы подобные трагедии не происходили в такой цивилизованной стране, как Италия, техобслуживание должно быть на первом месте. Он также подчеркнул, что тот, кто будет признан виновным, «должен заплатить полностью». «В течение этих 60 дней правления, - продолжал министр, - мы сразу же отправили мандат на работу по поддержанию и безопасности виадуков и их мониторингу с помощью датчиков".