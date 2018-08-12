В Афганистане талибы третий день пытаются захватить город Газни

Боевики «Талибана» уже захватили полицейские и правительственные здания и заминировали главную магистраль.

Боевики террористической организации «Талибан» захватили полицейские и правительственные здания в городе Газни, что в центральном Афганистане, а также заминировали главную магистраль.

Читайте такжеВозле аэропорта Кабула прогремел взрыв: 16 человек погибли и 60 ранены (фото)

Об этом сообщает Reuters.

Известно, что со стороны террористов поступали угрозы захватить контроль над городом в целом.

Отмечается, что детали боевых действий в городе неизвестны, однако американские самолеты провели не менее четырех воздушных ударов.

В армии Афганистана заявили, что город находится под угрозой катастрофы, и в настоящее время ведется тяжелая борьба, чтобы оттеснить талибов.

«Стратегические и центральные места в городе находятся под контролем афганских сил, а талибы скрываются внутри магазинов и домов людей, сопротивляются», - отметил начальник штаба афганской армии Мохаммад Шариф Яфали.

По некоторым данным, «Талибан» контролирует большую часть города.

Нападение талибов в Газни началось 9 августа, а уже 10 августа боевики штурмовали центр города.