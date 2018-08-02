В Греции задержали подозреваемого в поджогах леса

21:27, 02 августа 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

В Греции правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в нескольких поджогах в Восточной Аттике, которые могли стать причиной масштабных лесных пожаров. 

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Об этом сообщает Ekathimerini.com, ссылаясь на информацию пожарной службы.

Отмечается, что 35-летний мужчина обвиняется в осуществлении пяти поджогов в период между 26 и 31 июля, а также в неповиновении властям.

Напомним, масштабные лесные пожары в Греции начались 23 июля. Ситуацию с тушением огня осложнял сильный ветер - его скорость достигала 80 километров в час. Сообщалось, что в бедствии погиб 91 человек, 25 человек пропали без вести. 

Министр обороны Греции Никос Тоска не исключил, что причиной масштабных лесных пожаров мог быть поджог.

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Теги: #пожар#Греция