Пожары в Греции: число жертв возросло до 91

Подавляющее большинство жертв погибло в самом огне, также 25 человек пропали без вести.

Число жертв в результате масштабных пожаров в Греции возросло до 91.

Об этом сообщает AP. "Подавляющее большинство жертв погибло в самом огне", - говорится в сообщении.

Также 25 человек пропали без вести.

Пожары в Греции начались 23 июля. Ситуацию с тушением огня осложнял сильный ветер - его скорость достигала 80 километров в час.

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Для борьбы с пожаром в Греции задействовали самолеты, вертолеты и военные беспилотники.

Кипр и Испания первыми предложили Греции свою помощь в борьбе с пожарами после того, как она обратилась с запросом в Европейский Союз. В борьбе с огнем греческим спасателям помогали также бригады из Румынии и Италии.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Греции Никос Тоска не исключил, что причиной масштабных лесных пожаров мог быть поджог.