Пророссийского вице-премьера Италии раскритиковали за высказывания в духе Муссолини

Выражение "Много врагов - много чести" Сальвини использовал, комментируя критическую статью о его деятельности на посту главы МВД.

Главу МВД Италии, вице-премьера Маттео Сальвини раскритиковали за фразу, приписываемую итальянскому диктатору Бенито Муссолини.

Выражение "Много врагов - много чести" Сальвини использовал комментируя критическую статью о деятельности политика на посту главы МВД, опубликованную на сайтеAffaritaliani.it, пишет "Новое время".

Как сообщает repubblica.it, вице-премьера сразу же раскритиковали оппоненты, назвав политику Сальвини "расистской и ностальгирующей по дуче".

"Муссолини уничтожил и унизил Италию, это стоило стране огромной крови. Если это цель Сальвини, то его враги – итальянцы", - заявил губернатор Лацио Николо Зингаретти.

Сам же Сальвини ранее неоднократно отвергал все обвинения в расизме из-за его антимиграционной риторики.

"Преступления, совершенные за год в Италии иммигрантами, составляют… почти треть от общего числа…преступление является преступлением, независимо от цвета кожи того, кто его совершил, и оно должно быть наказано. Но обвинение в расизме… это безумие" - цитирует Сальвини repubblica.it

Выражение "Много врагов - много чести" зачастую приписывают фашистскому диктатору Бенито Муссолини, однако известно, что оно часто использовалось и до него.

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Евроскептик Сальвини известен своей пророссийской позицией. В июле во время визита в Москву он выступил за отмену санкций ЕС в отношении России до конца года. Он заверил, что воспользуется всеми возможными средствами, чтобы убедить европейских партнеров снять санкции, введенные в 2014 году из-за аннексии Крыма и агрессии России на востоке Украины, например, правом вето.

Ранее итальянский политик назвал Революцию Достоинства в Украине "фальшивой" и считает законной аннексию Крыма в 2014 году.