Глава МВД Италии назвал оккупацию Крыма законной, а Революцию достоинства в Украине «псевдореволюцией»

Итальянский министр выступает за отмену санкций против РФ.

Вице-премьер-министр и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал оккупацию Крыма Российской Федерацией в 2014 году законной, а Революцию достоинства в Украине «псевдореволюцией».

Об этом он заявил в интервью американскому изданию The Washington Post.

В частности, его спросили, почему он выступает за отмену санкций в отношении России.

«Потому что они не доказали, что стали полезными и в соответствии с полученной информацией, они наносят вред итальянскому экспорту», - подчеркнул Сальвини.

Также итальянский министр утверждает, что в Крыму в 2014 году состоялся «референдум».

На уточняющий вопрос, что это был фальшивый референдум, Сальвини ответил, что это точка зрения журналиста.

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"Состоялся референдум, и 90% людей проголосовали за возвращение Крыма в Российскую Федерацию», - убежден Сальвини.

При этом на любознательность корреспондента, что это был за «референдум», когда на полуострове были российские солдаты, министр предложил сравнить его с революцией в Украине.

«Сравните его с фальшивой революцией в Украине, которая была «псевдореволюцией», профинансированной зарубежными странами - похожей с революциями во время «Арабской весны»... Существуют определенные исторически российские зоны с русской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации», - сказал итальянский министр.

The Washingtom Post отмечает, что попыталось найти доказательства для подтверждения слов Сальвини для сравнения Революции достоинства в Украине с революциями в некоторых арабских странах, но не нашло их. Издание замечает, что такая информация широко распространялась только после того, как российские СМИ ее публиковали.