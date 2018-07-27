В Белом доме поддерживают оборонный бюджет США, который предусматривает $250 миллионов помощи Украине

Проектом закона также предусмотрено выделение Украине летального оборонного оружия на сумму 50 млн долларов.

Белый дом готов поддержать оборонный бюджет США, предусматривающий выделение Украине 250 млн долларов, в том числе 50 млн долл. на летальное оборонное оружие.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Голос Америки.

"Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс выразила поддержку консолидированному проекту оборонного бюджета США, который в четверг приняла Палата представителей Конгресса абсолютным большинством голосов - 359 к 54", - говорится в сообщении.

Речь идет о консолидированном проекте закона "Бюджет США на 2019 год на нужды национальной обороны", который в целом предусматривает 717 миллиардов долларов на оборону. Проект уже получил поддержку в Сенате и может быть поддержан сенаторами уже на следующей неделе. Затем документ пойдет на подпись президента США Дональда Трампа.

Одна из статей документа позволяет выделить Министерству обороны США 250 млн долларов для оказания помощи Украине в сфере безопасности. В эту сумму заложено 50 млн долларов на оборонные летальные виды вооружений для Украины.

Документ включает положения о продолжении сотрудничества с Украиной в вопросе кибербезопасности, что предусматривает помощь Киеву в усилении собственных возможностей по защите от кибератак.

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Также в разделе об "усилении сдерживания российской агрессии в Европе" говорится об усиленни помощи Украине в сфере безопасности и поддержке реформ оборонного сектора.

Проект американского бюджета-2019 закладывает "развитие и внедрение комплексной стратегии сотрудничества в сфере безопасности, объясняет и определяет приоритеты поддержки союзников и партнеров в Европе, включая Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Болгарию, Украину, Молдову и Грузию" и "изучение возможности увеличить периодичность и масштаб проведения военных учений НАТО в Черном море с участием Украины и Грузии".

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украиной летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 2 марта этого года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов.

17 февраля президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина в рамках военно-технического сотрудничества с США получит не только Javelin. 30 апреля президент сообщил, что Javelin доставили в Украину.

12 марта Порошенко на совместной пресс-конференции с вице-президентом Еврокомиссии - высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини призвал Евросоюз признать Россию стороной конфликта на Донбассе и предоставить Украине оборонное вооружение.

22 мая в Украине провели испытания противотанкового комплекса третьего поколения Javelin.