Предоставление "Джавелинов" усилит позицию Украины на переговорах по Донбассу - американский генерал

Экс-командующий вооруженными силами США в Европе выразил уверенность, что Javelin, которые являются «лучшими в мире», будут доставлены в Украину в ближайшее время.

Предоставление Украине переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin усилит позицию Киева на переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе, но украинская индустрия и сама способна производить качественные ракеты.

Читайте также"Сдерживающий фактор" - эксперт оценил роль "Джавелинов" в укреплении обороноспособности УкраиныОб этом заявил в интервью "Немецкой волне" экс-командующий вооруженными силами США в Европе, стратег Центра Европейского политического анализа Бен Ходжес на полях конференции по безопасности в Мюнхене.

Он выразил уверенность, что Javelin, которые являются «лучшими в мире», будут доставлены в Украину в ближайшее время.

«В Украине есть мощная оборонная индустрия, которая способна производить качественные противотанковые комплексы, поэтому я советую тщательно к ней присмотреться. Это не заоблачной сложности технология, почему бы Украине не производить собственные системы », - спросил Ходжес.

По его словам Вашингтон заинтересован в том, чтобы прекратить насилие на Донбассе, «но не так, чтобы сохранить за Россией ее достижения» на этой территории.

Что касается возможной миротворческой миссии ООН в регионе, экс-командующий вооруженными силами США в Европе считает, что «ключ в том, чтобы контингент был надежным, поэтому мы должны подобрать страны профессиональные, способные, сильные, которые нельзя отодвинуть в сторону». По его мнению, речь может идти о странах, которые не входят в НАТО, например Швеция или Финляндия. Он отметил, что мандат миссии должен четко описывать правила перехода к боевым действиям, иерархию командования и задачи.