Financial Times: Шахматные ходы для мировой политики

Об этом пишет Гидеон Речмен в своей статье «Шахматные ходы для мировой политики», опубликованной на сайте Financial Times.

Те, кто анализирует политические события, часто используют шахматы в качестве метафоры для описания мировых событий. Государства и народы передвигаются по игровой доске, пытаясь извлечь дополнительные выгоды. Иногда появляется гроссмейстер и трансформирует игру с помощью нового и неожиданного гамбита - что-то вроде «дебюта в Китае» Ричарда Никсона и Генри Киссинджера в 1972 году.

В настоящее время международная политика, похоже, нуждается в новых идеях. Многие из великих держав находятся в дипломатическом беспорядке. Америка снова в состоянии войны на Ближнем Востоке. Россия изолирована. Китай вызвал враждебную реакцию почти всех своих соседей. Великобритания отходит на обочину Европы. Геополитическая шахматная доска, кажется, требует новых смелых шагов. Какими они могли бы быть?

Новая ялтинская защита: Существуют различные мнения по поводу того, является ли Владимир Путин политическим гроссмейстером или глупцом, которому вот-вот поставят мат. Поклонники российского президента расценивают его аннексию Крыма как смелый гамбит, который застал Запад врасплох. (А сторонники Путина на Западе иногда говорили: «Он играет в шахматы, а мы – в шашки»). Но поскольку российская экономика сейчас переживает резкий спад, похоже, что ход Путина был слишком поспешным. В попытке восстановить прежнее положение, россияне сейчас реализовывают план, который можно было бы назвать новая ялтинская защита. Это возвращает нас к периоду, когда такие лидеры, как Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль действительно относились к миру, как к чему-то вроде глобальной шахматной доски - и разделили послевоенную Европу на сферы влияния. Мечта Путина в том, чтобы ему предоставили обновленную сферу влияния России над большей частью стран бывшего Советского Союза. Некоторые представители Запада склоняются к новой Ялте. Другие считают эту идею зловещей и неприятной. Путин только ухудшил свое положение, когда, обсуждая идею сделок между великими державами, предположил, что договор между Гитлером и Сталиным в 1939 году столкнулся с несправедливо негативной реакцией. Плохой ход. Шансы: 3/10

Контрход Коварного Альбиона: Усовершенствованная за многие годы, эта традиционная британская стратегия основана на принципе «разделяй и властвуй» в Европе и стойкой коалиции. В прошлых веках ее успешно применяли, чтобы победить испанцев, французов и немцев. На европейской шахматной доске в настоящее время сложилось идеальное расположение для применения классической контратаки Коварного Альбиона. Раскол между Францией и Германией растет и усиливается вражда между северными и южными европейцами. Тем не менее, британцы, похоже, потеряли свои шахматные способности и показали себя удивительно некомпетентными при создании альянсов. Когда они не смогли достичь своих целей с помощью дипломатии и хитрости, британцы в настоящее время начали рассматривать вариант выхода из ЕС. Это эквивалентно ответу в слабом положении: перевернуть доску и выбежать из комнаты - не столько тактика, как истерика. Шансы: 0/10 (в существующих условиях)

Читайте такжеKurier: Запад тоже проводит подготовкуГамбит Мухаммад ибн Абдуллы: Ключ к изменению порядка на Ближнем Востоке лежит в сближении между США и Ираном. Эти две страны имеют общую заинтересованность в разгроме группы джихадистов, известную как ИГИЛ, и в сохранении целостности Ирака. Иран также является основной внешней опорой режима Башара аль-Асада в Сирии - и таким образом, может способствовать прекращению там войны. Некоторые американцы также утверждают, что поддержка джихада Саудовской Аравией является большей угрозой на Ближнем Востоке, чем региональные амбиции Ирана и что опытные иранцы в конечном счете более привлекательные партнеры, чем отсталые фундаменталисты Эр-Рияда. Заключите сделку по ядерному вопросу с Ираном, снимите экономические санкции в отношении страны и начнется новый процесс становления Ближнего Востока. Это звучит заманчиво. Но нет никакой гарантии, что Тегеран готов прекратить свою ядерную программу, или что Конгресс США отменит санкции, даже если бы Ирак принял условия. Два ключевых союзника Америки в регионе - Израиль и Саудовская Аравия - также будут разгневаны гамбитом и их реакция опасна и непредсказуема. Так что, вероятно, этого не произойдет. Шансы: 2/10

Корейский дебют: У Китая есть только один официальный союзник, Северная Корея, и это больше обязанность, чем необходимость. Тем не менее, в попытке сломить свою дипломатическую изоляцию в Азии, китайцы сейчас пытаются расположить к себе Южную Корею. Президент КНР Си Цзиньпин посетил Сеул, но еще не был в Пхеньяне; к большому огорчению северокорейцев. Дебют Южной Кореи очень выгоден для Пекина. Он использует растущую вражду между Южной Кореей и Японией, и, таким образом вбивает клин между двумя наиболее важными союзниками США в Восточной Азии. Сближение Пекина и Сеула также имеет экономический смысл. Но есть загвоздка. Южная Корея полагается на гарантии безопасности США для защиты от Севера. Будет ли она готова поменять это на неопределенные преимущества альянса с Китаем? Наверное, нет - по крайней мере, пока. Шансы: 3/10

Внимательные читатели могут заметить, что шансы любого из этих великих дипломатических гамбитов на самом деле невелики. Это отчасти потому, что в эпоху демократии гораздо труднее вести себя, как Ришелье или Бисмарк. Социальные медиа, финансовые рынки, общественные движения и террористические нападения способны нарушить расчеты даже самого блестящего геополитического стратега. В эти дни гроссмейстер, посмотрев на глобальную шахматную доску, может обнаружить, что пешки начали передвигаться самостоятельно.