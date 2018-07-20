В Конгрессе США отказались допрашивать переводчика разговора Трампа и Путина

Отмечается что во время голосования 11 членов комитета палаты представителей высказались против заслушивания показаний переводчика.

Комитет по разведке палаты представителей США отклонил предложение обсудить возможность вызова в Конгресс на допрос американского переводчика Марины Гросс, которая работала в Хельсинки во время встречи Трампа и Путина.

Об этом сообщает УП со ссылкой на Politico.

Отмечается, что во время голосования 11 членов комитета палаты представителей высказались против - все они представители Республиканской партии. Предложение поддержали только 6 парламентариев от демократов.

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До этого с такой инициативой выступали члены палаты представителей США от Демократической партии Билл Паскрел и Адам Шифф. Шифф направлял в комитет по разведке официальный запрос.

Председатель комитета по разведке Девин Нуньес совсем отказался поддерживать это предложение.

Все обсуждения инициативы и голосование заняли лишь 20 минут.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп оказался под шквалом критики за свое выступление на пресс-конференции в Хельсинки после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

После этого сенатор от Демократической партии США Джанни Шахин призвала переводчика президента США Дональда Трампа дать показания в Конгрессе по личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, разговор тет-а-тет между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки продолжался более двух часов вместо запланированных полутора. На встрече присутствовала лишь переводчик.