В Конгрессе США отказались допрашивать переводчика разговора Трампа и Путина
Комитет по разведке палаты представителей США отклонил предложение обсудить возможность вызова в Конгресс на допрос американского переводчика Марины Гросс, которая работала в Хельсинки во время встречи Трампа и Путина.
Об этом сообщает УП со ссылкой на Politico.
Отмечается, что во время голосования 11 членов комитета палаты представителей высказались против - все они представители Республиканской партии. Предложение поддержали только 6 парламентариев от демократов.
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До этого с такой инициативой выступали члены палаты представителей США от Демократической партии Билл Паскрел и Адам Шифф. Шифф направлял в комитет по разведке официальный запрос.
Председатель комитета по разведке Девин Нуньес совсем отказался поддерживать это предложение.
Все обсуждения инициативы и голосование заняли лишь 20 минут.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп оказался под шквалом критики за свое выступление на пресс-конференции в Хельсинки после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
После этого сенатор от Демократической партии США Джанни Шахин призвала переводчика президента США Дональда Трампа дать показания в Конгрессе по личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, разговор тет-а-тет между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки продолжался более двух часов вместо запланированных полутора. На встрече присутствовала лишь переводчик.