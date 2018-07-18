"Слишком поздно": в США раскритиковали оправдание Трампа об "оговорке" о вмешательстве РФ в выборы

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил убеждение, что Трамп помогает Путину в разрушении международного порядка, созданного после Второй мировой войны.

Через сутки после совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки президент США Дональд Трамп после возвращения домой заявил на специальной пресс-конференции, что вчера он оговорился.

Теперь он сказал, что поддерживает расследование американских спецслужб, которые утверждают, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы 2016 года.

В то время как республиканцы, так и демократы негативно отзываются о том, что Трамп организовал пресс-конференцию по поводу своей ошибки слишком поздно. Об этом пишет ТСН со ссылкой на CNN.

"Президент Трамп пытался отмахнуться от того, что он сказал вчера. Двадцать четыре часа - слишком поздно, и в неправильном месте. Если президент (Трамп) не может прямо сказать президенту Путину, что он неправ, а мы правы, и наши разведывательные органы правы, то это неэффективно, а что еще хуже - это является признаком слабости. Это говорит о том, что президент Путин "продолжает использовать Дональда Трампа", поскольку он не имеет мужества, силы, может, даже убеждения, чтобы сказать в лицо Путину то, что он пытался сказать несколько минут назад", - сказал лидер демократов в Сенате США Чак Шумер.

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В похожем стиле прокомментировал слова Трампа и сенатор Марк Уорнер, который занимает пост в сенатском комитете по разведке. "Я не воспринимаю комментарии президента. Если он хочет сделать комментарии, у него должна быть сила, чтобы сделать их перед Путиным", - пояснил политик и назвал российского президента авторитарным правителем. Также сенатор сравнил поведение руководителя своей страны с его же реакцией на события в Шарлотсвилле, когда комментарии Трампа многими были расценены, как похожи на поддержку неонацистов. Уорнер отметил, что тогда президент так же выступал впоследствии с разъяснениями и настаивал, что его неправильно поняли.

Выступление президента США Дональда Трампа по итогам его встречи с российским лидером Владимиром Путиным был полностью полезным именно представителю Москвы, а не Вашингтона, считает бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден. По его мнению, целью Путина является "разрушить либеральный международный порядок, созданный после Второй мировой войны", который помог западным странам достичь процветания и мира. Байден выразил убеждение, что Трамп "помогает в этом порядке дня" Путину.

Бывший координатор борьбы с терроризмом в Белом доме Ричард Кларк заявил, что Трамп на саммите в Хельсинки напоминал "контролируемое имущество" для президента России Владимира Путина. "Я пришел к выводу, что он (Трамп) является "контролируемым имуществом". Этот термин мы используем в разведывательном сообществе, когда у нас есть кто-то в другом правительстве, который по каким-либо причинам делает то, что мы хотим, подкупая их, потому что мы имеем что-то (компромат) на них, поэтому он действует как "контролируемое имущество", - сказал Кларк.

Как сообщал УНИАН, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что возражение Президента Российской Федерации Владимира Путина по поводу невмешательства России в выборы в США в 2016 году было чрезвычайно убедительным. "У меня большое доверие к моим представителям разведки, но я вам скажу, что президент Путин был очень убедительным и сильным в своем возражении сегодня", - сказал Трамп.

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При этом он заявил, что расследование о вмешательства РФ в выборы в США является "катастрофой для нашей страны".

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин отметил, что в президентские выборы в США могли вмешаться частные лица из РФ, а не российское государство.

Как известно, расследованием возможных связей избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа с представителями России, а также предполагаемого вмешательства Москвы в президентские выборы в США 2016 года, начали заниматься специальный комитет Конгресса США, Федеральное бюро расследований и спецпрокурор Роберт Мюллер. Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоят за хакерскими атаками на сайты Демократической партии и предвыборной команды кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на результат выборов. Трамп многократно отвергал обвинения в том, что между его людьми и представителями РФ были какие-то договоренности.