В Хельсинки завершилась встреча Путина и Трампа тет-а-тет
В столице Финляндии завершился разговор тет-а-тет между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным.
Об этом пишет ТСН.ua.
Как отмечается, беседа продолжалась более двух часов вместо запланированных полутора.
Кроме этого, из-за опоздания Путина на час начало встречи также затянулось.
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Выходя из Готического зала дворца, Трамп назвал встречу с Путиным "хорошим началом".
"Я думаю, что это очень хорошее начало для всех", - заявил он.
Как передает Дождь, после встречи тет-а-тет должна начаться встреча в расширенном составе. Далее запланирована совместная пресс-конференция двух президентов.
Напомним, 16 июля в Хельсинки, Финляндия, президент США Дональд Трамп встречается с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, где продолжаются боевые действия в Сирии, также двусторонние отношения и вмешательство РФ в выборы президента Штатов.
Американские СМИ предполагают, что Трамп может "сдать" Сирию Путину. Он позволит России установить в стране выгодный режим Башара Асада. Также в Штатах предполагают, что президент США будет дальше критиковать НАТО и снова отказываться видеть в РФ угрозу Америке.