В Хельсинки завершилась встреча Путина и Трампа тет-а-тет

Как отмечается, беседа продолжалась более двух часов вместо запланированных полутора.

В столице Финляндии завершился разговор тет-а-тет между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом пишет ТСН.ua.

Как отмечается, беседа продолжалась более двух часов вместо запланированных полутора.

Кроме этого, из-за опоздания Путина на час начало встречи также затянулось.

Читайте такжеТрамп назвал "хорошим делом" возможность наладить отношения с Россией

Выходя из Готического зала дворца, Трамп назвал встречу с Путиным "хорошим началом".

"Я думаю, что это очень хорошее начало для всех", - заявил он.

Как передает Дождь, после встречи тет-а-тет должна начаться встреча в расширенном составе. Далее запланирована совместная пресс-конференция двух президентов.

Напомним, 16 июля в Хельсинки, Финляндия, президент США Дональд Трамп встречается с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, где продолжаются боевые действия в Сирии, также двусторонние отношения и вмешательство РФ в выборы президента Штатов.

Американские СМИ предполагают, что Трамп может "сдать" Сирию Путину. Он позволит России установить в стране выгодный режим Башара Асада. Также в Штатах предполагают, что президент США будет дальше критиковать НАТО и снова отказываться видеть в РФ угрозу Америке.