"Полная потеря стыда": Обама раскритиковал политику США, намекнув на Трампа

"Появилась политика страха и обиды. Эта политика продвигается такими темпами, которые несколько лет назад показались бы невообразимыми", - считает Обама.

На ежегодной лекции в канун 100-летия со дня рождения Нельсона Манделы бывший президент США Барак Обама раскритиковал популистские движения к авторитаризму во всем мире и "полную потерю стыда" среди политических лидеров.

Об этом сообщает CNN. Обама ни разу не назвал имени нынешнего лидера США Дональда Трампа, но при этом подверг критике ценности президента.

"Появилась политика страха и обиды. Эта политика продвигается такими темпами, которые несколько лет назад показались бы невообразимыми. Я не паникер, я просто констатирую факты. Посмотрите вокруг – сейчас на взлете политика сильной руки, когда проводятся выборы или какая-то видимость демократии", – заявил Обама.

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Обама напомнил, что вчера Трамп на встрече с Путиным в Хельсинки заявил, что верит словам Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.

"Вы должны верить в факты. Без фактов нет оснований для сотрудничества", - заявил он.

Как известно, через сутки после совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки президент США Дональд Трамп после возвращения домой заявил на специальной пресс-конференции, что вчера он оговорился.

Он сказал, что поддерживает расследование американских спецслужб, которые утверждают, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы 2016 года.