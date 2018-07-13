American Interest: Путин ждет, что Трамп просто так позволит ему уничтожать Украину и вредить США

Именно поэтому он хочет встретиться с американским президентом без его советников.

Политика Владимира Путина парадоксальна. С одной стороны, у него очень много проблем, которые можно было бы облегчить благодаря улучшению отношений с Западом. А с другой – он продолжает агрессивную политику, нацеленную подорвать западные интересы, а особенно американские. Как это можно объяснить?

Об этом в статье для American Interest пишет бывший посол США в Украине Джон Хербст. Он замечает, что у Путина много проблем. Слабо скрытая война против Украины зашла в тупик и не подорвала правительство в Киеве. А россиянам не нравится, что российские солдаты воюют в Украине. Тем временем, экономика РФ еле-еле растет даже несмотря на то, что цена на нефть выросла до 80 долларов за баррель. Все больше его друзей-олигархов попадают под давление западных санкций, что дорого обходится экономике, которая теряет как минимум 0,5% ВВП ежегодно. Рейтинг Путина с заоблачных 80% упал ниже, чем был до аннексии Крыма в 2014 году. А большинство россиян убеждены, что их страна движется в неправильном направлении. Самая свежая попытка Кремля справиться с финансовой стагнацией с помощью поднятия пенсионного возраста вызвала возмущение и протесты по всей стране.

Учитывая длинный список внутренних проблем, для Путина было бы разумно искать возможности вырваться из нынешней внешнеполитической изоляции. Так он мог бы получить паузу для решения российских бед, избавиться от экономического и политического бремени от санкций или даже получить западные технологии и финансирование для оживления экономического роста и развития. В апреле опрос московского «Левада-Центра» показал, что большинство россиян хотели бы улучшения отношений с США и Европой. А значит если бы это произошло, Путин сразу получил бы политическую выгоду.

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Это объясняет настойчивость и неутомимость, с которой российский президент добивался встречи с Дональдом Трампом. Властелин Кремля пытался устроить переговоры с президентом США с начала 2017 года. В прошлом году ему удалось побеседовать с американским лидером в кулуарах международного саммита, а на следующей неделе он наконец встретится с ним один на один.

Парадоксальность устремлений Путина встретиться с Трампом в том, что они не сопровождаются отказом от агрессивной политики, которой Россия загнала себя в нынешнее положение. Москва продолжает войну на Донбассе и даже открыла новый фронт. На протяжении последних месяцев российский флот регулярно задерживал корабли, направлявшиеся в украинские порты в Азовском море. Таким образом, Россия пытается нанести новый экономический удар по Украине. Также после вмешательства в американские выборы Москва сунула свой нос в демократические избирательные процессы во Франции, Германии, а также пыталась подогреть испанскую проблему в Каталонии. В Сирии российские наемники решились на атаку не только против местных союзников США, но и против американских солдат. В Великобритании Москва попыталась отравить экс-шпиона, что разозлило британское общество. Она также нарушила целый ряд соглашений с США о контроле вооружений. А в Афганистане Кремль продает оружие террористам «Талибана».

Даже когда советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон отправился в Москву, Путин не удержался от того, чтобы нарушить перемирие в Сирии, о котором он договорился с американской стороной.

По мнению Хербста, причина парадоксального поведения Путина в том, что он заигрывает с Белым домом даже тогда, когда подрывает американские интересы в мире из-за своей веры в то, что он может это сделать. Трудно сказать, почему он так делает. Но проявление такого подхода можно было хорошо заметить на протяжении последних двух лет, когда Трамп, став президентом, начал говорить о «пересмотре» санкций, или когда он призвал вернуть Россию в G7, из которого ее выгнали за аннексию Крыма.

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К каким бы страстям не прибегал Трамп, сегодня политика его администрации в отношении Кремля жестче, чем у Барака Обамы. Благодаря действиям Конгресса, политика санкций стала более болезненной для России, а сам Трамп одобрил решение отправить оборонительное вооружение Украине.

Но на встрече в Хельсинки Путин надеется сыграть на страстях американского президента. На это указывают детали подготовки саммита. У Трампа сильная команда по национальной безопасности, которая хорошо понимает угрозы для интересов Америки от политики Кремля. Именно поэтому российская сторона добивалась встречи президентов один на один, без советников и помощников. Москва также может считать, что сам Трамп охотнее предложит ей какие-то уступки, в частности пересмотр санкций. Кремль понимает, что Конгресс играет важную роль в обострении американской политики. Поэтому он пригласил к себе целую делегацию республиканских сенаторов во время перерыва в работе Конгресса из-за празднования Дня независимости США. Путин рассчитывает на то, что если в американском парламенте будет хотя бы несколько республиканцев, которые будут говорить о важности сближения с Россией, у Трампа появится пространство для перезапуска отношений. Он может попытаться задобрить Трампа одной или двумя уступками в Хельсинки. К примеру, предложить какое-то очередное перемирие в Сирии, которое он потом нарушит.

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Для США это плохой подход. Вашингтон гораздо сильнее, чем Москва, которая из кожи вон лезет, чтобы навредить американским интересам. Сближение с Россией будет полезным для Вашингтона лишь в том случае, если она откажется от своего деструктивного поведения. Без этого говорить с Путиным об ослаблении санкций или любых других уступках будет означать подкармливать надежды российского президента на то, что он может выйти из международной изоляции, не отказавшись совсем от работы над подрывом позиции США в мире. Почему вдруг Вашингтон должен хотеть такого?