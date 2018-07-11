Россия задержала 63 судна в Азовском море и Керченском проливе – нардеп

В последние две недели украинские суда задерживали не только в море, но и во время ожидания разрешения на прохождение по Керченскому проливу либо из Черного в Азовское море и наоборот.

Из-за бездействия украинской власти Российская Федерация продолжает задерживать суда, следующие в либо из украинских портов в Азовском море и Керченском проливе.

Об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады заявил глава УКРОПа, народный депутат Тарас Батенко.

«Бестолковая правовая база, формально позволяющая спецслужбам враждебной нам страны-агрессора делать это в Азовском море, должна быть немедленно отменена!» – подчеркнул Тарас Батенко.

Парламентарий напомнил, что депутаты от УКРОПа еще месяц назад направили премьер-министру Владимиру Гройсману предложения по первоочередным шагам относительно ситуации безопасности и противодействия развертыванию агрессии Российской Федерации в Азовском море и Керченском проливе. План действий международно-правового, военного и политического характера насчитывает 11 пунктов, которые должны быть безотлагательно рассмотрены на заседании Военного кабинета СНБО Украины. Впрочем, вместо ответа укроповцы получили формальную отписку, в которой говорится о том, что ряду министерств и ведомств поручено «проработать затронутые вопросы».

«Отсутствие немедленного и полного ответа воспринимаем как доказательство невладения ситуацией со стороны правительства, отсутствия анализа и видения положения, складывающегося вокруг Крыма и, в частности, в Азовском море и Керченском проливе», – отметили в УКРОПе.

По словам Тараса Батенко, в течение последних недель наглые и дерзкие действия береговой охраны ФСБ России по блокированию украинских азовских портов не только не останавливались, но и расширялись. Так, с 17 мая по 10 июля корабли и катера береговой охраны пограничной службы ФСБ 63 раза останавливали и осматривали в Азовском море и Керченском проливе торговые суда, идущие в либо из Мариуполя и Бердянска.

Спецслужбы враждебного государства задержали 46 судов, 13 из которых неоднократно. В последние две недели украинские суда задерживали не только в море, но и во время ожидания разрешения на прохождение по Керченскому проливу либо из Черного в Азовское море и наоборот. Если раньше время ожидания составляло 1-2 часа, то теперь для зафрахтованных украинским морским бизнесом судов оно составляет в среднем около 30 часов. Местами фиксируются случаи, когда такие суда искусственно удерживают перед Керченским проливом 38, 65, 72 и даже 88 часов.

«Недопустимым и даже позорным для нашего государства является то, что почти все задержания происходят на расстоянии не более 6-15 миль от украинского побережья», – отметил Тарас Батенко.

По мнению укроповца, президент и правительство наступают на те же грабли, что и в 2014-м, в начале вооруженной агрессии РФ против Украины. На пятом году войны и во время обострения ситуации в Азовском море министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик говорит о возможности восстановления совместного российско-украинского производства ядерного топлива и предлагает обсудить эту тему в Брюсселе.

«Письмо министра энергетики Насалика к первому заместителю директора корпорации «Росатом» Кирилла Комарова о возможности совместного производства ядерного топлива – это верх цинизма. При таких обстоятельствах министр должен подать в отставку», – заявил укроповец.

«Мы требуем и будем требовать прекращения любых отношений с оккупантом!» – подчеркнул политик.