Рейтинг Путина упал до уровня, который был до нападения на Украину

По словам социологов, на снижение рейтинга властей России повлиял рост цен на бензин и объявление о пенсионной реформе.

Рейтинг президента России Владимира Путина с 10 по 17 июня снизился с 62% до 54%, сообщает Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Сейчас, по данным ФОМ, он находится на самом низком уровне с 2013 года.

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Об этом сообщает Meduza. Приводятся также данные ВЦИОМ, согласно которым, уровень одобрения деятельности Путина упал с 77% 10 июня до 72% 17 июня. Также ВЦИОМ зафиксировал снижение уровня одобрения работы премьер-министра и правительства. По словам социологов, на снижение рейтинга властей России повлиял рост цен на бензин и объявление о пенсионной реформе.

Как сообщал УНИАН, недавняя «прямая линия» с Путиным стала самой непопулярной с 2011 года.