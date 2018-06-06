Следователи Скотланд-Ярда установили хронологию событий в день отравления Скрипалей

Следователи просмотрели 4 тысячи часов видео с камер наблюдения, допросили 900 свидетелей и провели 176 обысков.

В Британии продолжается расследование резонансного дела об отравлении российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Как сообщили в Скотланд-Ярде, следователи просмотрели 4 тысячи часов видео с камер наблюдения, допросили 900 свидетелей и провели 176 обысков.

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Проанализировав вышеперечисленное, полиции удалось установить приблизительную хронологию событий 4 марта, когда Сергея и Юлию Скрипаль нашли в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра.

По данным полиции, в 9.40 4 марта автомобиль Сергея Скрипаля зафиксировали в районе Лондонского шоссе, Черчилль-Вэй-Норт и Уилтон-роуд. В 13.30 авто Скрипаля едет по улице Девайзес-роуд в направлении центра города. В 13.40 Сергей и Юлия прибывают на автостоянку торгового центра Сайнзбери. В 14.20 они обедают в ресторане Zizzi, откуда выходят в 15.35. В 16.15 чрезвычайные службы получают сообщение от общественности и полиции, которые прибывают на место, где Сергея и Юлию без сознания находят на скамейке возле ресторана.

Как сообщал УНИАН, следователи установили, что Скрипали получили отравление нервно-паралитическим веществом. Британские эксперты утверждают, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием "Новичок", разработанным в России. В течение нескольких недель они находились в коме. Юлию Скрипаль, выписали 9 апреля и перевели в безопасное место. Сергея Скрипаля выписали из больницы 18 мая.