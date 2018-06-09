"Это было бы хорошо для мира": Трамп настаивает на возвращении России в G8

Президент США выразил уверенность, что возвращение РФ в состав группы имело бы положительные последствия во всем мире.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп настаивает, что для мира было бы лучше, если бы России позволили вернуться в состав группы стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония).

Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках участия в саммите лидеров стран "Большой семерки" в регионе Шарлевуа (Квебек), которая транслировалась на сайте Белого дома.

Трамп объяснил, почему Россию надо вернуть в группу высокоразвитых стран.

"Я бы предпочел увидеть Россию в "Большой восьмерке "в противовес" Большой семерке". Я бы сказал, что G8 является более весомой группой, чем G7 - абсолютно", - отметил Трамп.

При этом он заверил, что уже довольно давно не общался с президентом России Владимиром Путиным.

Вместе с тем президент США выразил уверенность, что возвращение РФ в состав группы высокоразвитых стран имело бы положительные последствия во всем мире.

"Это обсуждалось. Некоторым людям нравится идея возвращения России. Это раньше было "Большой восьмеркой", а не "Большой семеркой". И кое-что произошло некоторое время назад, что теперь Россия не участвует. Я думаю, что это стало бы активом, если бы Россия вернулась", - заявил Трамп.

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Президент США считает, что надо стремиться к миру, а не играть в игры.

"Я думаю, это было бы хорошо для мира, хорошо для России, хорошо для Соединенных Штатов, хорошо для всех стран нынешней "Большой семерки". Я думаю, что "Большая восьмерка" была бы лучше. Я думаю, что возвращение России было бы положительной делом. Мы хотим мира в мире, мы не стремимся играть в игры", - отметил Трамп.

Как сообщал УНИАН, РФ исключили из G7 в 2014 году после оккупации Крыма.

8 июня 2018 года Трамп выступил за возвращение России в состав «Большой семерки».

В тот же день президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что "Большая семерка" должна оставаться неизменным форматом. Он добавил, что присоединение России к группе высокоразвитых стран потребует определения новых целей и роли.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение России в состав «Большой семерки» невозможно, пока не будет достигнуто существенного продвижения в ситуации с Украиной.