В Сирии начала воевать новая российская ЧВК - телеканал "Дождь"

Туда в основном берут профессиональных военных, которые, по некоторой информации, до сих пор проходят службу в Минобороны РФ.

В Сирии как минимум с весны 2018 года начала действовать новая частная военная компания (ЧВК) под названием «Патриот», предположительно связанная с Минобороны России.

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Об этом сообщает телеканала «Дождь» со ссылкой на источники в военных кругах. Компания упоминается вместе с ЧВК «Вагнера» в обращении к российским властям за подписью генерал-полковника в отставке Леонида Ивашова, главы международной общественной организации «Честь и Родина» Владимира Петрова и председателя комитета «Общероссийского офицерского собрания» Евгения Шабаева. Они просят определить правовой статус россиян, которые воевали в составе ЧВК. В письме отмечалось, что в «Общероссийское офицерское собрание» уже три года поступают жалобы от раненых в боях в Сирии, которые не получают «социальную, реабилитационную и экономическую поддержку» от государства из-за отсутствия этого статуса.

Все трое подтвердили телеканалу, что знают о существовании ЧВК «Патриот».

Евгений Шабаев связывает «Патриот» с Минобороны России. "«Патриот» формируется в том числе из кадровых российских военнослужащих, рассказывает Шабаев. - Туда в основном берут профессиональных граждан, которые, по нашей информации, до сих пор проходят службу в Минобороны". Как уточняет генерал-полковник Леонид Ивашов, это и действующие специалисты Главного управления Генштаба, и военные юристы, и бойцы Сил специальных операций.

Офицер Минобороны, сравнивая новую ЧВК с «группой Вагнера», отметил, что в «Патриоте» больше платят и лучше ставят боевые задачи. По данным Шабаева, «в зависимости от специализации зарплаты могут достигать от 400 тыс. до миллиона рублей. Работа занимает месяц-два, более длительных контрактов здесь не возникает». Командиры «Патриота», предполагает Шабаев, могут получать процент от сделок между ЧВК и заказчиками ее услуг.

Собеседник в ветеранских структурах рассказал, что «Вагнер» и «Патриот» конкурировали за получение контракта, связанного с охраной золотодобытчиков в Центральноафриканской республике. По словам источника, в итоге контракт достался «Вагнеру». Также обе военные компании воюют и работают в Сирии. «Если „Вагнер“ чаще берет на себя боевые задачи, то „Патриот“ больше занимается охраной первых лиц», - добавляет собеседник телеканала.

Как сказано в обращении «Общероссийского офицерского собрания», «Патриот» - не единственная новая ЧВК. «Есть другие компании, которые выходят на рынок, - точные их названия мы не знаем, но знаем, что они входят в Ливию, Йемен, Судан, Бруней. Сейчас идет целый комплекс консультаций по африканским странам», - говорит Шабаев.

Как сообщал УНИАН, последний заметный инцидент, связанный с ЧВК, произошел в Сирии 7 февраля. Тогда при авиаударе возглавляемой США коалиции погибло по разным данным до 200 россиян. По данным же российского МИДа, речь идет о пяти погибших россиянах.