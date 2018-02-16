Россия в результате авиаудара в Сирии потеряла 300 человек убитыми и ранеными - Reuters

Источник агентства сказал, что общее число в примерно 300 убитых и раненых россиян в целом верное.

Около 300 человек, работающих на связанную с Кремлем российскую частную военную компанию, были убиты и ранены в Сирии на прошлой неделе.

Об этом сказали Reuters три источника, знакомых с обстоятельствами произошедшего.

Российский военный врач сказал, что около 100 человек погибли, а источник, который знает нескольких бойцов, сказал, что число жертв превысило 80.

Время потерь совпало с боем 7 февраля в окрестностях сирийского города Дейр-эз-Зор, где, по словам американских чиновников и знакомых участников столкновения, силы возглавляемой США коалиции атаковали формирования, связанные с союзником Москвы президентом Сирии Башаром Асадом.

Российские власти сообщили о возможной гибели пяти граждан, не имеющих отношения к вооруженным силам.

«Столкновения показывают, что Москва в большей степени вовлечена в сирийские события с военной точки зрения, чем говорила ранее, и рискует быть втянутой в прямую конфронтацию с США в этой ближневосточной стране. Понесенные Россией потери стали крупнейшими со времен войны на востоке Украины в 2014 году. Москва отрицает отправку военных и добровольцев на Украину и никогда не подтверждала сообщения о потерях», – пишет агентство.

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Раненые, эвакуированные из Сирии в последние несколько дней, были доставлены в четыре российских военных госпиталя, сказали пять источников, знакомых с ситуацией.

Военный врач, работающий в московском госпитале и лечащий доставленных из Сирии раненых, сказал, что по состоянию на субботу в его госпитале было более 50 таких пациентов, из которых 30 процентов получили тяжелые ранения.

«Врач, говоривший на условиях анонимности, поскольку ему запрещено разглашать информацию о потерях, сказал, что как минимум три самолета с ранеными прибыли в Москву с пятницы по понедельник. По его словам, это были специально оборудованные военно-транспортные самолеты, в которых есть по 2-3 модуля для тяжело раненых и до нескольких десятков сидячих мест для легко раненых», – сообщает издание.

Мария Захарова, представитель российского министерства иностранных дел, сказала в четверг, что согласно предварительной информации, в районе боя могли погибнуть пять граждан России, но они не были военнослужащими. По ее словам, сообщения о десятках и сотнях погибших россиян были дезинформацией противников России.

Министерство обороны РФ не ответило на вопросы Рейтер о потерях в Сирии.

Пресс-секретарь Кремля в ответ на вопрос о потерях России в Сирии сказал в четверг, что ему нечего добавить к предыдущим заявлениям. Ранее на этой неделе Кремль сообщил, что не располагает информацией о каких-либо потерях.

Рейтер не смог напрямую связаться с работодателем контрактников, так называемой группой Вагнера, чьи павшие бойцы в прошлом получали награды Кремля.

Военный врач сказал, что от реаниматолога, который летал в Сирию за ранеными, знает, что по состоянию на конец прошлой недели число погибших составляло около 100, раненых - около 200.

«Евгений Шабаев, атаман казачьего общества “Ховрино”, имеющий связи с частными военными специалистами, сказал, что в среду навещал знакомых, раненых в Сирии, в Центральном военном госпитале Минобороны в Химках. По его словам, раненые рассказали ему, что два подразделения российских частных военных специалистов, принимавших участие в бою под Дейр-эз-Зором, насчитывали 550 человек. Из этого числа не были убиты и не получили ранения около 200 человек», – говорится в материале.

Шабаев сказал, что в палате, которую он посетил, было 8 человек, все эвакуированы из Сирии за последние несколько дней. Другие палаты отделения были полностью заняты ранеными.

“Если вы понимаете, что такое боевые действия и боевые ранения, то представляете, что там творится. То есть постоянные крики, оры... Тяжелая картина”, - сказал он.

Источник, близкий к группе Вагнера, говоривший с участниками боя 7 февраля, сказал, что его знакомые рассказали ему о более чем 80 погибших частных военных специалистах из России.

Этот источник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что общее число в примерно 300 убитых и раненых в целом верное.

По его словам, в телах у многих раненых осколки, которые не видны на рентгене, что затрудняет лечение.

“Прогноз для большинства пострадавших неутешительный”, – сказал он.