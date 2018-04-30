Российские наемники "Вагнера" уже "засветились" в Африке - СМИ (видео)

Они тренируют местных солдат в Судане и Центральноафриканской Республике.

Донбасс, Сирия, а теперь и Африка - частная военная компания (ЧВК) "Вагнера" "засветилась" еще на одном континенте.

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Наемники ЧВК тренируют местных солдат в Судане и Центральноафриканской Республике. Команды отдают на суданском диалекте арабского. И вдруг – в кадре звучит русская речь и нецензурная лексика, сообщают журналисты проекта радио СвободаДонбасс.Реалии.

Журналисты отмечают, что всего за месяц до появления видеоинструктажа в сети, президент Судана Омар аль-Башир встречался с российским коллегой Владимиром Путиным. «Мы нуждаемся в защите от агрессивных действий Америки», – заявил во время встречи президент Судана.

«Есть прямые доказательства участия компании Пригожина в Судане и нахождения там наемников. В частности, это компания «М-Инвест», которая занимается разработкой золотых месторождений в Судане. Компания через ряд аффилированных лиц связана с Евгением Пригожиным», – сообщил основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

Бизнесмена Пригожина называют личным «поваром» Владимира Путина и одним из главных финансистов ЧВК "Вагнера", которая успела отметиться на Донбассе и в Сирии. А недавно российские наемники засветились не только в Судане, но и в другой стране – Центральноафриканской Республике.

«Разнообразные фото, опубликованные в Facebook президентом Центральноафриканской Республики – мы там видим солдат этой страны, где происходят их тренировки. И на фоне разных людей очевидно европейской внешности, очень похожих на тех лиц, которых мы постоянно встречаем в Сирии – наемники «Вагнера», – рассказывает Руслан Левиев.

Палатки «вагнеровцев» расследователи нашли прямо за могилой бывшего диктатора этой страны Жана-Бедела Бокасса. На одном из фото – современный российский грузовик «Урал»-4320. Военных и технику в Центральную Африку перебрасывают с сирийской авиабазы, которая располагается в Латакии.

Но, кроме военных и экономических интересов, Россия преследует в Африке и другие цели – политические. За ситуацией с тревогой следит диаспора украинцев на континенте.

«Я вижу большую опасность не столько в самом присутствии российских военных, а в том, что страны, которые пойдут на такое сотрудничество, скорее всего – это те страны, которые в ближайших голосованиях в ООН в украинских вопросах могут или выбрать сторону Российской Федерации, или голосовать против Украины», – отмечает активист украинской общины в Мозамбике Дмитрий Яцюк.

Эхо африканской авантюры Кремля откликается в Украине уже сейчас. В конце апреля в оккупированный Донецк неожиданно приехал кандидат в президенты еще одной африканской республики – Мали. Политик Умар Марико пообещал в случае своей победы – открыть в Африке «посольство» группировки «ДНР». «Для меня признание «республик» Донбасса – это очевидно!», – заявил Умар Марико в оккупированном Донецке.

Но завоевать Африку только с помощью поддержки политических элит и перекидывания «частных военных компаний» России будет нелегко.

«Африка очень много страдала от европейского колониализма, и поэтому европейским ЧВК будет очень и очень нелегко, а тем более российским ЧВК будет очень нелегко заниматься какой-то коммерческой деятельностью», – отмечает Дмитрий Яцюк.