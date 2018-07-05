Россияне оказались наиболее самовлюбленным народом в мире

Жители России не сомневаются в большом значении своей страны для истории.

Россияне убеждены, что их страна внесла наибольший вклад в мировую историю. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели американские ученые. Они опросили жителей 35 стран о роли их родины в истории планеты, пишет Washington Post.

Таким образом, исследователи обнаружили, что коллективный нарциссизм даже у маленьких по размеру стран достигает астрономических высот. Даже жители традиционно нейтральной Швейцарии считают, что их родина стоит за 11,3% глобальных событий. Малайзийцы же убеждены, что их страна сыграла важнейшую роль в 49% изменений в мире, жители Португалии – в 38%, а Канады – в 40% изменений. Как не странно, но в глобальном рейтинге нарциссизма наиболее влиятельная страна мира - США - оказалась посередине. Американцы считают, что их страна повлияла на 29,6% мировой истории. Это более скромная оценка, чем у жителей Перу, Болгарии и Сингапура.

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Крупнейшим нарциссом на планете, согласно результатам исследования, оказалась Россия. Среднестатистический житель этой страны уверен, что 60,8% мировой истории произошло из-за его родины.

Антрополог и эксперт по коллективной памяти Джеймс Вертш заметил, насколько сильно отличают взгляды американцев и россиян на вклад их страны в историю Второй мировой войны. Отвечая на вопрос о наиболее важных событиях тех времен, американские студенты часто называют атаку на Перл-Харбор и день высадки союзников в Нормандии. В свою очередь российские студенты считают, что самыми важными событиями Второй мировой войны были битва за Сталинград и битва за Москву. В последнее время психологи все чаще интересуются тем, как коллективная память и нарциссизм переплетаются у разных народов, а также тем, как они влияют на жизнь реального мира.

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«На определенном уровне можно сказать, что нарциссизм и коллективная память – это что-то плохое, потому что они могут оправдывать расизм, национализм и ксенофобию. Можно даже задуматься, почему природа вообще дала нам такую память. Но есть и преимущества. Это то, что поддерживает общее понимание прошлого, основы нашей самоидентификации как народа и страны», - пояснил психолог Уильям Хайрст.