В Европе появится первый город без рекламы

Город отменит контракт с компанией JCDecaux, которая является одним из крупнейших операторов наружной рекламы в мире, и заменит рекламные площади публичными пространствами и посадками деревьев. Это было одним из главных обещаний Пъеля на последних выборах, где он баллотировался от партии Зеленых, и победил.

Как пишет Inspired со ссылкой на The Telegraph, в случае успешного выполнения этого плана, Гренобль станет первым городом Европы, в котором совсем не будет наружной рекламы.

В планах чиновников - высадка около полусотни деревьев на месте тех точек, которые сейчас заняты рекламой. Несмотря на радикальность намерений, реклама все же не исчезнет абсолютно полностью с улиц города: она останется на некоторых автобусных остановках, - контракт с JCDecaux на этот тип размещений заканчивается в 2019 году.

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Население Гренобля - более 160 000 человек. По словам представителей компании JCDecaux, город потеряет €600 000 в случае, если не продлит контракт на рекламные площади на следующий год. Опыт Гренобля - не единственный в мире. В 2006 году на аналогичный шаг решился городской совет Сан-Паулу в Бразилии, который спровоцировал гнев местных бизнесменов, запретив рекламу в городе.