Путин заявил, что Запад «сдерживает» Россию, так как видит в ней угрозу и конкурента

Это «ошибочная политика, нужно наладить конструктивное взаимодействие, и тогда общий эффект для мировой экономики будет исключительно позитивным», - заявляет Путин.

Президент РФ Владимир Путин считает, что Запад «сдерживает» Россию, так как видит в ней угрозу и конкурента.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал в ходе общения с россиянами во время «прямой линии».

«Неоднократно уже высказывался на этот счет, могу только повторить. Это такой, видите ли, способ сдерживания России. Так же, как и пресловутые санкции, потому что они, вот эти бесконечные обвинения, они как бы создают базу для применения мер, сдерживающих, как думают те, кто прибегают к таким средствам работы с Россией, сдерживания развития России», - сказал Путин.

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По его словам, в России Запад видит конкурента. «Почему это делается? Потому что видят в России угрозу, видят, что Россия становится для них конкурентом», - убежден он.

По мнению Путина, это «очень ошибочная политика, потому что нужно не сдерживать кого бы то ни было, в том числе Россию, а наладить конструктивное взаимодействие, и тогда общий эффект для мировой экономики будет исключительно позитивным».

«Причем для подавляющего большинства участников международного общения. И понимание этого все-таки приходит к нашим партнерам. Ну вы же видите, что во многих странах происходит. Там же на политическом уровне все говорят о необходимости выстраивать нормальные отношения. Да, каждая страна имеет свои собственные интересы, но они не должны решаться с помощью эгоистических методов политики, в том числе в сфере экономики. Понимание это приходит ко многим нашим партнерам. Надеюсь, что этот процесс будет набирать обороты», - отметил Путин.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин на вопрос о Третьей мировой войне заявил, что это станет концом цивилизации, но страх взаимного уничтожения заставляет уважать друг друга.