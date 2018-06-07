Путин прокомментировал возможность третьей мировой войны

По этому поводу российский лидер процитировал Эйнштейна.

Президент России Владимир Путин на вопрос о Третьей мировой войне заявил, что это станет концом цивилизации, но страх взаимного уничтожения заставляет уважать друг друга.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе общения с россиянами во время "Прямой линии".

В частности, Путин процитировал физика Альберта Эйнштейна: «Я не знаю, какими средствами будет вестись Третья мировая война, но четвертая будет вестись с помощью камней и палок».

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«Понимание того, что Третья мировая война может оказаться концом цивилизации сегодняшней, вот это понимание, оно должно сдерживать нас от крайних и очень, чрезвычайно опасных для современной цивилизации действий на международной арене», - отметил Путин.

«Кстати говоря, то, что после Второй мировой войны мы живём в условиях относительного глобального мира, и региональные войны постоянно вспыхивают тот тут, то там - достаточно вспомнить войну во Вьетнаме или конфликт на Корейском полуострове, или вот сейчас на Ближнем Востоке постоянно происходит, то Ирак, то Ливия, то другие конфликты, - но глобальных не было конфликтов. Почему? Потому что в мире между ведущими военными державами был установлен стратегический паритет», - сказал российский лидер.

«И как бы ни звучало то, что я сейчас скажу, …но это правда, страх взаимного уничтожения сдерживал всегда участников международного общения, и ведущие военные державы от резких движений и заставлял уважать друг друга», - подчеркнул Путин.

По его словам, выход США из договора по противоракетной обороне - «попытка сломать стратегический паритет, и Россия отвечает на нее».

Как сообщал УНИАН, ранее сопредседатель "Правого дела", активист Дмитрий Снегирев сообщил, что в Луганскую область зашло подразделение Вооруженных сил РФ. Кроме того, в Ростовской области РФ вблизи границы с Украиной заметили колонну военной техники.