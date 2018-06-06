В Испании назвали состав нового правительства: большинство должностей впервые получили женщины
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил состав нового правительства, подавляющее большинство должностей в котором получили женщины.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Pais.
Среди 18 министерских должностей 11 получили женщины, в том числе должности министра обороны, финансов, экономики и юстиции. Правительство на 61,1% сформировано из женщин и это самый большой показатель в истории Испании.
Министром иностранных дел и сотрудничества с Евросоюзом в испанском правительстве назначен бывший президент Европейского парламента 71-летний Хосеп Боррель, который находился на этом посту в 2004-2007 годах.
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"Впервые в истории в кабинете министров Испании больше женщин, чем мужчин. Равенство является одним из наших приоритетов", - заявил Санчес в среду, 6 июня, передает Deutsche Welle.
Как уточняет DW, среди новых министров испанского правительства, в частности, Мария Хесус Монтейро (финансы), Маргарита Роблес (оборона), Долорес Дельгадо (юстиция), Магдалена Валерио (труд), Тереза Рибера (окружающая среда и энергия). Надиа Кальвино станет министром экономики. Кроме того, Кармен Кальво, которая занимала пост министра культуры в 2004-2007 годах, стала заместителем главы правительства и одновременно возглавила министерство равноправия.
Также министрами были назначены Хосеп Боррель (министерство иностранных дел) и Фернандо Гранде-Марласка (внутренние дела). Астронавт Педро Дуке возглавил министерство науки.
В четверг, 7 июня, новые члены правительства принесут присягу перед королем Испании Фелипе VI.
Педро Санчес увеличил количество министерств в сравнении с предыдущим правительством с 13 до 17.
Как отмечает "Европравда", Санчес сформировал правительство меньшинства, отказавшись принять министров от левой партии "Podemos" и других партий, которые помогли прийти ему к власти.
Социалистическая партия Санчеса имеет всего 84 депутата в парламенте и будет нуждаться в поддержке других политических сил для голосования своих решений.
Ранее УНИАН сообщал, что новым премьер-министром Испании стал председатель Социалистической партии Педро Санчес.