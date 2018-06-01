Новым премьер-министром Испании стал Педро Санчес

Вотум недоверия правительству Мариано Рахоя выразило абсолютное большинство депутатов.

Новым премьер-министром Испании стал председатель Социалистической партии Педро Санчес.

Об этом говорится в сообщении на сайте парламента Испании передает "Европейская правда".

Как отмечается, учитывая то, что вотум недоверия правительству Мариано Рахоя выразило абсолютное большинство депутатов, кандидатура Санчеса считается "получившей доверие парламента" в соответствии со статьей 99 Конституции Испании.

Официально на должность премьера Санчеса назначит король.

"Глава государства, Фелипе VI, ответственный за назначение нового президента правительства Педро Санчеса", - говорится в сообщении на сайте испанского парламента.

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Вопрос выражения недоверия правительству Мариано Рахоя, который находился на посту с конца 2011 года, в парламенте подняли из-за решения суда по громкому делу о масштабной коррупции, связанной с правящей "Народной партией".

Напомним, 24 мая испанский суд приговорил бизнесменов и бывших политиков к большим срокам заключения и штрафам за участие в схеме откатов за контракты, которые помогали финансировать правящую Народную партию".