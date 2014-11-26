Под Фергюсоном ранены два агента ФБР

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на полицию округа Сент-Луис.

В настоящее время не ясно, связан ли этот инцидент с беспорядками. ФБР пока не выступало с комментариями.

По данным полиции, агенты получили ранения, которые не угрожают их жизни.

Читайте такжеОбама назвал проблему Фергюсона "всеамериканской" и пообещал наказать участников погромовКак сообщалось, акции солидарности с Фергюсоном прошли в десятках других городов США. Самые масштабные протесты прошли в Нью-Йорке, где собралось более трех тысяч человек, Вашингтоне, Лос-Анджелесе.

В то же время, беспорядки в Фергюсоне продолжились. Ранее сообщалось о применении полицией слезоточивого газа.