Под Фергюсоном ранены два агента ФБР
14:05, 26 ноября 2014Мир
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Два агента ФБР получили огнестрельные ранения в частном доме в восьми километрах от Фергюсона, где продолжаются беспорядки.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на полицию округа Сент-Луис.
В настоящее время не ясно, связан ли этот инцидент с беспорядками. ФБР пока не выступало с комментариями.
По данным полиции, агенты получили ранения, которые не угрожают их жизни.
Читайте такжеОбама назвал проблему Фергюсона "всеамериканской" и пообещал наказать участников погромовКак сообщалось, акции солидарности с Фергюсоном прошли в десятках других городов США. Самые масштабные протесты прошли в Нью-Йорке, где собралось более трех тысяч человек, Вашингтоне, Лос-Анджелесе.
В то же время, беспорядки в Фергюсоне продолжились. Ранее сообщалось о применении полицией слезоточивого газа.
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