Уличные протесты в США охватили новые города

Демонстрации от Нью-Йорка до Сиэтла имели мирный характер.

Ранее власти американского штата Миссури приняли решение направить в город Фергюсон, где и был застрелен парень, дополнительные силы для наведения порядка и усмирения протестующих, передает Русская служба Би-би-си.

По словам губернатора штата Джея Никсона, порядок в регионе охраняют 2200 военнослужащих Национальной гвардии США.

По меньшей мере три человека - женщина и двое мужчин - были арестованы. Полиция округа Сент-Луис сообщает о применении слезоточивого газа для разгона демонстрантов, которые забрасывали их камнями.

Новую волну протестов вызвало решение большого жюри присяжных оправдать полицейского, в августе застрелившего 18-летнего чернокожего подростка Майкла Брауна.

Читайте такжеВ Фергюсоне продолжаются протесты, полиция сообщает о вандализме, поджогах и стрельбеОбстановка в Фергюсоне в настоящее время не может сравниться с тем, что было в предыдущую ночь, но по мере наступления ночи возле департамента полиции собирается все больше людей.

Накануне в Фергюсоне были подожжены десятки домов, 29 человек были задержаны, один полицейский получил пулевое ранение.