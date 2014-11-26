В Фергюсоне продолжаются беспорядки, полиция применяет слезоточивый газ
В американском городе Фергюсон, штат Миссури, второй день продолжаются массовые протесты, вызванные решением местного суда присяжных освободить от ответственности полицейского, который застрелил чернокожего подростка.
Как передает ABC News, после того, как несколько сотен человек собрались у департамента полиции и мэрии, начали забрасывать стражей порядка камнями и бутылками и подожгли патрульный автомобиль, полиция применила слезоточивый газ, передает 5 канал.
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В ходе столкновений, произошедших накануне, пострадали не менее 18 человек, более 80 человек были арестованы.
Во вторник в город прибыли дополнительные силы Национальной гвардии США. Президент США Барак Обама заявил, что насилие не имеет оправдания, и зачинщики беспорядков будут наказаны.
Как сообщалось, акции солидарности с Фергюсоном прошли в десятках других городов США. Самые масштабные протесты прошли в Нью-Йорке, где собралось более трех тысяч человек, Вашингтоне, Лос-Анджелесе.
Напомним, в августе полисмен Дарен Уилсон застрелил 18-летнего чернокожего Майкла Брауна, который якобы ему угрожал. Оказалось, что юноша был безоружным, а Уилсон всадил в него шесть пуль.
В последнее время в США участились случаи убийства полицейскими чернокожих.