В Фергюсоне продолжаются беспорядки, полиция применяет слезоточивый газ

Как передает ABC News, после того, как несколько сотен человек собрались у департамента полиции и мэрии, начали забрасывать стражей порядка камнями и бутылками и подожгли патрульный автомобиль, полиция применила слезоточивый газ, передает 5 канал.

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В ходе столкновений, произошедших накануне, пострадали не менее 18 человек, более 80 человек были арестованы.

Во вторник в город прибыли дополнительные силы Национальной гвардии США. Президент США Барак Обама заявил, что насилие не имеет оправдания, и зачинщики беспорядков будут наказаны.

Как сообщалось, акции солидарности с Фергюсоном прошли в десятках других городов США. Самые масштабные протесты прошли в Нью-Йорке, где собралось более трех тысяч человек, Вашингтоне, Лос-Анджелесе.

Напомним, в августе полисмен Дарен Уилсон застрелил 18-летнего чернокожего Майкла Брауна, который якобы ему угрожал. Оказалось, что юноша был безоружным, а Уилсон всадил в него шесть пуль.

В последнее время в США участились случаи убийства полицейскими чернокожих.