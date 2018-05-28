Канцлер Австрии предложил отправлять европейских пограничников в Африку

Австрийский лидер убежден, что европейскую пограничную службу Frontex следует увеличивать гораздо быстрее, чем планируется.

Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил отправлять европейских пограничников службы Frontex в Африку, чтобы предотвращать нелегальную миграцию в страны ЕС через Средиземное море.

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Как сообщает Deutsche Welle, соответствующее заявление он сделал в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

"Новый политический мандат должен позволить Frontex работать в третьих странах по согласию местных властей", - заявил Курц. По его убеждению, это положит конец грязному бизнесу перевозчиков мигрантов.

Канцлер добавил, что поддерживает предложение Еврокомиссии относительно увеличения численности Frontex до 10 тысяч сотрудников, но считает, что это должно быть сделано раньше 2027 года, как планируется.

"Это слишком поздно, это должно произойти гораздо быстрее, если мы хотим эффективно пресекать нелегальную миграцию", - подытожил он.

Отмечается, что в последние годы десятки тысяч мигрантов пытаются добраться в Европу и пересекают Средиземное море на лодках контрабандистов. Большинство этих судов непригодны для таких путешествий, и тысячи мигрантов ежегодно гибнут при попытке пересечь море. В ООН заявляют, что в этом году во время попытки пересечь Средиземноморье погибли уже более 600 мигрантов.

Как сообщалось накануне, 27 мая, морская спасательная служба Испании заявила, что в течение этих выходных были спасены более 400 мигрантов, которые пытались пересечь Средиземное море из Северной Африки в Европу.