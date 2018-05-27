В Средиземном море спасли более 400 мигрантов из Африки

Спасательные лодки перехватили 115 мигрантов, которые путешествовали на пяти малых лодках в Гибралтарском проливе.

Морская спасательная служба Испании заявила, что в течение этих выходных было спасено более 400 мигрантов, которые пытались пересечь Средиземное море из Северной Африки в Европу.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным службы, ее спасательные лодки перехватили 115 мигрантов, которые путешествовали на пяти малых лодках в Гибралтарском проливе 27 мая, а перед тем, 26 мая, было спасено 293 мигрантовВ Средиземном море испанские моряки спасли более 400 мигрантов из Африки, которые переправлялись на девяти судах.

Испания является третьим самым активным маршрутом для мигрантов, стремящихся попасть в Европу - она пока еще "отстает" в этом от Италии, но уже достигает уровня Греции.

Десятки тысяч мигрантов из стран Африки пытаются попасть водным путем в Испанию и другие южно-европейские страны ежегодно, пересекая Средиземное море на контрабандных лодках. Большинство лодок непригодны для открытой воды, и тысячи людей тонут, отмечают в Морской спасательной службы Испании

По данным Международной организации по миграции, в 2017 году в Испанию прибыли морем 22400 человек, что почти в три раза превысило количество беженцев до 2016 года.