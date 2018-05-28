Россия вмешивалась в выборы и референдумы по одной схеме - НАТО

Также практикуется передача информации в публичное пространство прессой, которая находится под традиционным влиянием; формирование ложной и лживой информации органами, контролируемые российским правительством.

В течение 2016-2017 годов Россия вмешивалась в выборы и референдумы в ряде стран-членов НАТО, используя одну типичную схему.

Об этом говорится в генеральном докладе Комитета по вопросам науки и технологий "Вмешательство России в процессы выборов и референдумов в государствах-членах НАТО", аннотацию которого обнародовала нардеп от БПП, председатель делегации ВР в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз.

Автор доклада - представитель США Сьюзан Дэвис - приводит примеры вмешательства РФ в президентские выборы в США 2016 г., референдум о Brexit в Великобритании в 2016 г. и всеобщие выборы в 2017г., президентские выборы во Франции 2017 года, парламентские выборы в Германии 2017 г., в события в Испании во время конституционного кризиса, вызванного процессами в Каталонии 2017 года.

При этом, как отмечает автор, используется одна типичная схема - несанкционированное вмешательство в сети политических партий и правительственных структур, взлом личной и профессиональной почты, похищение персональных данных, системные выбросы похищенной информации с последующим массовым распространением в социальных медиа, тиражирование "ботами", "троллями" и другими средствами.

Также практикуется передача информации в публичное пространство прессой, которая находится под традиционным влиянием; формирование ложной и лживой информации органами, контролируемые российским правительством.

"Как результат - создание атмосферы неуверенности, хаоса и скандалов в обществах, которые были мишенью таких действий", - говорится в докладе.

Автор предлагает реагировать на подобные действия в области избирательной инфраструктуры, информационных систем и в сфере СМИ.

В частности, предлагается вводить предвыборные тестирования, сертификацию систем для голосования и отказаться от машин электронного голосования. Также предлагается выработать четкие процедуры оперативного реагирования на случаи вмешательства и усилить ответственность СМИ и технологий, вводя дополнительные меры, чтобы противодействовать злоумышленникам в злоупотреблении их сайтами.

На органы власти предлагается возложить обязанность информировать общественности о рисках вмешательства и устранять предпосылки для внешней подрывной деятельности.