Папа Римский продал свой суперкар Lamborghini за 715 тысяч евро

Все средства от продажи суперкара передадут благотворительным организациям.

Папа Римский Франциск на аукционе Sotheby's в Монако продал свой Lamborghini Huracan RWD Coupe за 715 тысяч евро.

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Об этом сообщает Motor1.

"Lamborghini Huracan RWD Coupe был продан за 715 тысяч евро на аукционе Sotheby's на форуме Грималди в Монте-Карло", - говорится в сообщении.

Все средства передадут благотворительным организациям.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября 2017 года компания Lamborghini подарила Папе Римскому Франциску автомобиль Lamborghini Huracan. В будущем его планировали продать на аукционе и направить вырученные средства на благотворительность.