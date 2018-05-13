Папа Римский продал свой суперкар Lamborghini за 715 тысяч евро
13:33, 13 мая 2018Мир
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Все средства от продажи суперкара передадут благотворительным организациям.
Все средства от продажи суперкара передадут благотворительным организациям / фото motor1
Папа Римский Франциск на аукционе Sotheby's в Монако продал свой Lamborghini Huracan RWD Coupe за 715 тысяч евро.
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Об этом сообщает Motor1.
"Lamborghini Huracan RWD Coupe был продан за 715 тысяч евро на аукционе Sotheby's на форуме Грималди в Монте-Карло", - говорится в сообщении.
Все средства передадут благотворительным организациям.
фото motor1
Как сообщал УНИАН, 15 ноября 2017 года компания Lamborghini подарила Папе Римскому Франциску автомобиль Lamborghini Huracan. В будущем его планировали продать на аукционе и направить вырученные средства на благотворительность.
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