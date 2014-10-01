Премьер Финляндии: налаживание сотрудничества ЕС с Россией было ошибкой

Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine заявил премьер-министр Финляндии Александр Стубб, передает ZN.UA. По его словам, ЕС питал иллюзию, что Кремль можно интегрировать с Западом.

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"Мы на Западе забыли, что россияне не склонны принимать правила. Они хотят их навязывать сами. Мы захотели дать им западную модель, но это не сработало. Теперь Западу надо это признать и пересмотреть свое отношение к России", - сказал Александр Стубб.

Он добавил, что избавиться от иллюзии о сотрудничестве с Россией надо было еще в 2008 году во время войны в Южной Осетии, когда российская армия вторглась на территорию Грузии. Финский премьер добавил, что не надо быть военным экспертом, чтобы понять очевидность присутствия российских солдат на Востоке Украины сегодня.

Премьер-министр Финляндии добавил, что его страна поддерживает жесткие санкции против России и готова жертвовать экономическим сотрудничеством с ней. "У нас 1300 километров общей границы. Россия является для нас одним из основных торговых партнеров наряду с Германией и Швецией. Но наши принципы не продаются. Мы выбрали команду в 1995 году - ЕС", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз оставил в силе санкции против России, возможность отмены даже не обсуждалась.