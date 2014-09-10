МИД Литвы: предложение РФ об изменении СА с Украиной неприемлемо

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на своей странице в "Твиттере".

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"Времена ограниченного суверенитета в Европе прошли", - написал дипломат.

Appalled by leaked RU props 2change #Ukraine#AssosiationAgreement. As @BarrosoEU in Vilnius: times 4 limited sovereignty are over in Europe — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 10 сентября 2014

Как сообщал УНИАН, 28 августа Россия предложила Украине и Евросоюзу ключевые поправки в СА, которые касались параметров и сроков снижения Украиной пошлин на товары из ЕС, а также доступа российских товаров на украинский рынок. Однако уже сегодня вместо трех оговоренных сфер Соглашения Москва хочет изменить 5 направлений, включая энергетику. Для внесения поправок в СА потребуются новые переговоры Киева и Брюсселя по ассоциации, которые займут минимум 2 года. Кроме этого Россия требует от Украины и Европейского союза внести изменения в СА, которые бы не препятствовали интеграции Украины в Таможенный союз.