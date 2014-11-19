Путин боялся быть отравленным и привез с собой на саммит G20 дегустатора – СМИ

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на The Daily Mail.

"У него был кто-то, пробовавший его еду, чтобы проверить, не была ли она отравлена", - рассказал сотрудник отеля.

Как пишет издание, Путин в своей требовательности перещеголял американского президента Барака Обаму, который требовал убрать автомобильную развязку.

Во время пребывания Путина в отеле, его еду пробовали на наличие яда в ней, его окружала толпа сотрудников безопасности. Сопровождавшие президента РФ лица заняли 75% номеров в отеле.

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Также, сотрудник отеля утверждает, что Путин изначально не планировал оставаться до конца саммита G20. В то же время, сам президент России объяснил свое решение покинуть саммит заранее необходимостью поспать. Российский президент покинул саммит в воскресенье, 16 ноября, после нерадушного приема российского президента в Австралии и заявлений лидеров стран об аннексии Крыма.

В июле основатель элитарного Клуба лучших шеф-поваров, готовящих для руководства разных стран мира, Жиль Брагар, который когда-то обслуживал президента РФ Владимира Путина, рассказал, что российский лидер испытывает "параноидальный страх" быть отравленным. По этой причине по распоряжению Путина квалифицированные дегустаторы - врач и повар - в обязательном порядке проверяют каждое подаваемое ему блюдо на наличие яда.