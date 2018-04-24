Поклонники увидели, как Том Харди превращается в монстра - в сети появился новый трейлер фильма «Веном» (видео)

В основе сюжета - история больного раком журналиста Эдди Брока, в тело которого вселяется Веном

Студия Sony Pictures поделилась новым трейлером фильма «Веном», где впервые показали, как будет выглядеть новый герой киновселенной Marvel - инопланетное существо, симбиот Веном. Его роль исполнил британский актер Том Харди. Режиссером фильма выступил Рубен Фляйшер.

Читайте такжеБолее двух миллионов просмотров за сутки: трейлер "Мира Дикого запада" стал настоящим интернет-хитом (видео)

В основе сюжета — история больного раком журналиста Эдди Брока, в тело которого вселяется Веном. Слившись с симбиотом, Брок приобретает сверхспособности. Но постепенно Веном меняет его и превращает в безжалостного монстра и заклятого врага Человека-паука. Однако у героя остается выбор: остаться на темной стороне или спасти человечество.

Напомним, в первом тизер-трейлере картины Венома не показали ни разу. Это вызвало слухи среди поклонников, что монстра покажут только в конце фильма.