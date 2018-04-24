Поклонники увидели, как Том Харди превращается в монстра - в сети появился новый трейлер фильма «Веном» (видео)

14:44, 24 апреля 2018
Мир
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Студия Sony Pictures поделилась новым трейлером фильма «Веном», где впервые показали, как будет выглядеть новый герой киновселенной Marvel - инопланетное существо, симбиот Веном. Его роль исполнил британский актер Том Харди. Режиссером фильма выступил Рубен Фляйшер.

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В основе сюжета — история больного раком журналиста Эдди Брока, в тело которого вселяется Веном. Слившись с симбиотом, Брок приобретает сверхспособности. Но постепенно Веном меняет его и превращает в безжалостного монстра и заклятого врага Человека-паука. Однако у героя остается выбор: остаться на темной стороне или спасти человечество.

Напомним, в первом тизер-трейлере картины Венома не показали ни разу. Это вызвало слухи среди поклонников, что монстра покажут только в конце фильма.

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Теги: #фильмы#трейлер