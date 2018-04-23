"Одержим вмешательством в наши демократии": Макрон рассказал, что думает о действиях Путина

Президент Франции отметил, что Путин использует слабость своих противников.

Путин одержим вмешательством в политические процессы в странах Запада. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил накануне государственного визита в США.

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В ходе интервью каналу Fox Макрон, отвечая на ряд острых вопросов относительно президента Дональда Трампа, отметил, что не имеет сомнений в легитимности президента США, не обращает внимания на следствие независимого прокурора Мюллера относительно вмешательства России в выборы в Америке, и заявил, что Трампа выбрали президентом именно американские граждане, а его преданное служение интересам страны является источником его легитимности, передает Голос Америки.

Макрон также заявил, что у него не возникает вопросов, пробудет ли президент Трамп на своей должности весь отведенный ему срок.

Отвечая на вопрос о президенте России Владимире Путине, Макрон назвал его "очень сильным человеком".

"Он сильный президент. Он хочет великой России. Народ гордится его политикой. Он чрезвычайно жестк по отношению к меньшинствам и своим оппонентам, а его идея демократии не соответствует моей. У нас с ним постоянная дискуссия, хотя я не согласен с ним во многих вопросах. Он сильный и умный, но по отношению к нему нельзя позволять себе наивности. Он одержим вмешательством в наши демократии", - заявил Макрон.

Президент Франции отметил, что Путин использует слабость своих противников.

Макрон также обратил внимание на то, что вмешательство Путина с помощью пропаганды и других средств призваны ослабить Запад, ибо по мнению Путина это играет на руку России.

"Я уважаю его. Я очень прозрачный. Я хочу работать с ним, зная все о ситуации", - отметил Макрон.

Визит Макрона отмечает 250 лет отношений между США и Францией. Макрон также обратится к Конгрессу США с призывом поддержать усилия против авторитарных режимов и диктаторов.